Ali Can POLAT

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden neredeyse 3 yıl geçmesine rağmen bölgede sorunlar ilk günkü gibi devam ediyor.

2025’in son aylarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bölgeye yapacağı ziyaret için şehir brandalarla süslendi ve ‘herşey yolunda’ imajı verildi. Bu imaj için süslenip ışıklandırılan yerlerden Atatürk Caddesi’nde Erdoğan gezdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu caddenin süslenmiş halini video ile paylaşarak, “Küllerinden doğan Hatay’ımız yeniden göz kamaştırıyor” dedi. O caddede bugün asfaltların söküldüğü ve altyapı çalışmalarının hâlâ sürdüğü görüldü.

Erdoğan’ın ziyaretinin ardından yeniden eski haline dönen ve şantiyelerle dolan Hatay Atatürk Caddesi’nin şimdiki hali.

Cadde yeniden inşaat şantiyesine dönmüşken konuşan Hatay Şehir Plancıları Odası Başkanı Serkan Koç, “Hatayı düğüne gider gibi makyajlamışlardı. Düğün bitti şimdi makyajı söktüler. Kentin tamamında sorunlar olduğu gibi sürüyor. Mevzuata göre önce altyapı sonra bina yapılır burada şov yapmak için önce binaları diktiler, şimdi altyapıyla uğraşıyorlar” diye konuştu.

Yollar çukurlarla doldu, vatandaş yürüyemiyor.

ELEKTRİK DE YOL DA YOK

İnşaat Mühendisleri Odası İnal Büyükaşık da “Geçen yıl 6 Şubat’ın yıldönümünde de aynı şeyi yapmışlardı. Devlet yetkilileri geleceği zaman asfalt döküp, sonra sökmek burada rutin oldu” dedi.

Hatay Mimarlar Odası Başkanı Mustafa Özçelik ise şunları söyledi: “Kentte sabah uyanınca hangi yolu kullanabileceğiniz belli değil her an her yola şantiye kurulmuş olabilir. Kaç saat elektriğiniz olacak belli değil. Isınabilecek misiniz bilmiyorsunuz.”

Yeni tiyatroya hazırlanıyorlar

Hatay’ın Defne ilçesinde Halk Meclisi Üyesi Hizam Hasırcı, “Size bir fotoğraf atmak isterdim ama arabam o yollarda çukura düştü, tamirde kullanamıyorum. Oralarda yürümek bile imkansız” dedi. Hataylı bir vatandaş ise, “O caddeyi şimdi de depremin yıldönümünde oynayacakları tiyatro için hazırlayacaklar. Sorun çözmeye dair hiçbir çabaları yok, sadece ‘çözüyoruz’ algısı yapıyorlar” ifadelerini kullandı.