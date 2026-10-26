Artan kira, ulaşım ve yemek giderleri üniversite öğrencilerinin sosyal yaşamını da zorluyor. Uşak Üniversitesi 1 Numaralı Öğrenci Topluluğu (UniAnt) yüksek harcama gerektiren eğlencelere alternatif olarak "Feyk Düğün" etkinliğini duyurdu.

Ortada evlenecek bir çift yok. Amaç, öğrencilerin bir düğün atmosferinde bir araya gelip müzik ve dansla eğlenmesi.

"Gelin yok, damat yok, sadece eğlence var" sloganıyla tanıtılan organizasyon, gençlerin daralan bütçelerine rağmen sosyalleşmek için geliştirdiği yaratıcı çözümlerden biri olarak dikkat çekiyor.

ÇEKİLİŞLE ALTIN

SAHTE düğün, 8 Kasım akşamı Uşak'taki Deniz Düğün Salonları'nda yapılacak. Katılım ücreti kişi başı 333 lira, dört ve üzeri kişilik gruplar içinse 300 lira olarak açıklandı. Organizasyonda pasta, halay ve çiftetelli gibi geleneksel düğün eğlenceleri yer alacak.

Takı töreninde sunulan hediyeler çekilişle katılımcılara dağıtılacak. Bir şanslı öğrenciye de 1 gram altın verilecek. Gerçek bir nikahın olmadığı buluşma, artan yaşam maliyetleri karşısında öğrencilerin birlikte eğlenme ve yeni arkadaşlıklar kurma arayışını yansıtıyor.

*Öğrenciler etkinliği davetiye şeklinde duyurdu. Biletlerin kısa sürede yoğun talep gördüğü etkinliğe çevre illerdeki gençler de katılacak.