Olay, Zonguldak merkeze bağlı Köroğlu köyünde meydana geldi. Köroğlu köyünde yaklaşık 1 ay önce yaşanan tartışmada iddiaya göre Halil Can ve kardeşi Emirkan Köroğlu, akrabaları olan E.K.’yı darbetti.

DÜĞÜNE KATILDILAR, SALDIRYA UĞRADILAR

Bu nedenle iki aile arasında husumet oluştu. Dün gece bir yakınlarının köyde açık alanda düzenlenen düğününe katılan Köroğlu kardeşler ile darbedilen E.K.’nın ağabeyi Erdeniz K. karşılaşınca düğün dönüşü tartışma yaşandı. Erdeniz K., evinden aldığı bıçakla 2 kardeşe saldırdı. O esnada torunlarını korumaya çalışan babaanne Nazmiye Köroğlu da bıçak darbeleriyle yaralandı.

Zonguldaki'ta köy düğününde husumetlileriyle karşılaşan Erdeniz K., akrabaları abi Halil Can, kardeşi Emirkan (fotoğrafta) ve babaanneleri Nazmiye Köroğlu'nu bıçaklayarak öldürdü.

Saldırgan Erdeniz K. olay yerinden kaçarken, 2 kardeş ve babaanneleri kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ancak ambulansı beklemeyen yakınları, özel araçlarıyla yaralıları yola çıkardı. Yaralılar yolda karşılaşılan sağlık görevlileri tarafından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Polis ekipleri, hastane içi ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar, hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberinin alan yakınları Atatürk Devlet Hastanesi önünde sinir krizi geçirdi, büyük üzüntü yaşadı.

Halil Can

Babaanne ile 2 torunun öldürüldüğü saldırının şüphelisi Erdeniz K. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.