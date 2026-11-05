Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 18 Kasım’da evlenecek kızının düğün davetiyesini makam aracı ile dağıtması Meclis gündemine taşındı. YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Tekin’e okullardaki sorunları hatırlatarak tepki gösterdi. Tekin’in bazı siyasi partileri davetiye vermek için ziyaret ettiğini belirten Akdoğan, “Bakan lüks Audi A8 arabasıyla caka satıp, düğün davetiyesi dağıtıyor” dedi.

‘HİÇ UTANMADAN…’

Akdoğan, “Partilerin genel başkan yardımcıları da utanmadan, sarmaş dolaş, şapur şupur öpüşüyor. O lüks arabanla sağa sola gidip gezeceğine, düğün davetiyesi dağıtacağına okullardaki temizlik işine baksana. Bir de utanmadan sıkılmadan ‘Okulum Temiz’ diye sertifika veriyor” ifadesini kullandı.

Umut Akdoğan

‘PEÇETE VELİLERDEN’

Akdoğan şunları söyledi: “Okullarda tuvalet kağıdı yok, sabun yok. 60 bin okul var, 47 bin okulda temizlik personeli yok. Çocuklar ellerini yıkayamıyor. Sabunu peçeteyi veliler alıp okula koyuyor. Okullarda tuvaletin olduğu koridora kokudan, pislikten, mikroptan girilemiyor. Çocuk bu pisliğin içinde tuvalete gidemiyor ne eğitimi alacak?”