Aksaray - Konya kara yolunun 30’uncu kilometresinde sabah saat 08.00 sıralarında ölümle sonuçlanan bir trafik kazası meydana geldi. İzmir'deki yakınlarının düğün töreninden memleketleri Kayseri'ye dönmek üzere yola çıkan Emir Gündüz (25) idaresindeki 50 AEG 16 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi ve yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

AYNI AİLEDEN ÜÇ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın sürücüsü Emir Gündüz ile yanında bulunan annesi Çiğdem Gündüz'ün (52) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan baba Adem Gündüz (55) ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

BİR KİŞİ YARALI OLARAK KURTARILDI

Araç içinde sıkışan ve ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan sürücünün 18 yaşındaki kardeşi Bedirhan Gündüz, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden aile üyelerinin cenazelerinin, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Kayseri'ye gönderileceği bildirildi. Jandarma ekiplerinin kazaya ilişkin başlattığı inceleme sürüyor.