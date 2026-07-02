Çanakkale’nin Ezine ilçesinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında, bir düğün organizasyonundan dönen 43 yaşındaki müzisyen Güray Saygılı hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen güvenlik ve sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. OTOMOBİL BARIYERLERE ÇARPARAK TAKLA ATTI Kaza, saat 02.30 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Bahçeli köyü yakınlarında gerçekleşti. Ayvacık ilçesinde bir düğünde müzisyenlik yapan Güray Saygılı, programın sona ermesinin ardından otomobiliyle dönüş yoluna geçti. Seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 17 RH 570 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla attı. KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, takla atan araçtan çıkarılan Güray Saygılı’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Saygılı’nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazanın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

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