Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Tekel Mahallesi'nde 6 Haziran tarihinde meydana gelen olayda, bir düğün merasimi sırasında havaya silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Düğün salonuna intikal eden emniyet güçleri, kutlama esnasında kullanıldığı iddia edilen silahların kendilerine teslim edilmesini talep etti. Silahların teslim edilmek istenmemesi üzerine polis ekipleri ile düğün sahipleri ve davetliler arasında sözlü tartışma başladı.
Gerginliğin kısa sürede tırmanarak arbedeye dönüşmesi üzerine, polis ekipleri gruba biber gazı kullanarak müdahale etti. Olaylar sırasında polise mukavemet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Tüm bu anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Yaşanan arbedenin ardından, aralarında polis memurlarının da bulunduğu toplam 12 kişi hastaneye başvurarak darp raporu aldı ve taraflar karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.D. tutuklanırken, A.A. ve Y.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.