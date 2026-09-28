Antalya'da 25 yaşındaki kadın fotoğrafçı, düğün sonrası yanına yaklaşan kişilerin ikram ettiği sigara sonrası bayıldı. Kadın, cinsel saldırı sırasında videoya alındığını iddia etti, şikayetçi oldu.

Korkunç olay Antalya’da bir düğün sonrası meydana geldi. Fotoğrafçılık yapan 25 yaşındaki kadın, düğün çıkışında yanına yaklaşan kişilerin uzattığı sigarayı içtikten sonra bilincini kaybetti. İddiaya göre, gözlerini tanımadığı bir evde açtı. Evden kaçıp karakola giden kadın, cinsel saldırıya uğradığını belirterek şikâyetçi oldu.

GÖRÜNTÜYE ALDILAR

Kadın, saldırı sırasında görüntülerinin de çekildiğini iddia ederek, “Cinsel saldırıda bulunurken güle oynaya videoya çekmişler” dedi. Yaşadıkları nedeniyle dışarı çıkmakta ve insanlarla iletişim kurmakta zorlandığını belirten kadın, “Ben ilk değilim ama son olmak için mücadele ediyorum” ifadelerini kullandı. Olayla ilgili adli sürecin sürdüğü, genç kadına tuzak kuranların kimliğinin belirlenmeye çalışıldığı açıklandı. Soruşturma sürüyor.