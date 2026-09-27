Antalya'da bir düğün organizasyonunda fotoğrafçı olarak çalışan 25 yaşındaki kadın, düğün bitiminde yanına yaklaşan şahısların uzattığı sigarayı içtikten sonra bayılıp hiç bilmediği bir evde uyandı. Genç kadın, kendisini kaçıran şahısların cinsel saldırı esnasında video çektiklerini anlattı.

"SİGARAYI İÇTİKTEN SONRA BİLİNCİMİ KAYBETTİM"

Show Haber'in aktardığı iddiaya göre düğün salonu çıkışında ATV tipi bir araçla yanına yaklaşan şahıslar, genç kadına "Seni gideceğin yere götürelim" diyerek bir sigara uzattı. Sigaradan kullandıktan kısa bir süre sonra bilincini kaybettiğini aktaran mağdur kadın, gözlerini hiç bilmediği bir evde açtığını belirterek cinsel saldırıya uğradığını söyledi.

EVDEN KAÇIP POLİSE SIĞINDI

İçinde bulunduğu durumdan fırsatını bularak kaçmayı başaran genç kadın, en yakın polis merkezine giderek şikayette bulundu. Zanlıların saldırı anlarını "Güle oynaya videoya kaydettiğini" iddia eden mağdur, polise verdiği ifadede şahısların cezalandırılmasını istedi.

Olayın ardından yakalanan şüpheliler ise verdikleri ifadelerde cinsel saldırı suçlamasını reddederek yaşananların karşılıklı rızaya dayalı olduğunu savundu.

"BAŞKA KIZLARIN BAŞINA GELMESİN DİYE MÜCADELE EDECEĞİM"

Olayın ardından ağır bir psikolojik travma geçirdiğini belirten 25 yaşındaki kadın, "O günden beri dışarı çıkamıyorum, sokakta gördüğüm her yüze korkuyla bakıyorum. Ben ilk değilim ama son olmak için, başka kızların da canı yanmasın diye adalet mücadelemi sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili olarak adli makamlarca başlatılan geniş çaplı soruşturma ve delil toplama süreci devam ediyor.