Sosyal medya platformlarında "tıklanma" ve "etkileşim" uğruna paylaşılan içerikler sınır tanımaz bir hal aldı. Bir kadının, eşiyle hayatını birleştirdiği düğün gecesinden başlayarak ertesi sabahın ilk ışıklarına kadar geçen süreci, tüm detaylarıyla sosyal medya hesabından anbean paylaşması tepki çekti.

ADIM ADIM DÜĞÜN GECESİNİ PAYLAŞTI

Genç kadının, evlendiği gece eşiyle birlikte yaptıklarını, hazırlıklarını ve özel anlarını bir içerik haline getirerek takipçilerinin beğenisine sunması kısa sürede viral oldu. Ancak paylaşım, beklenilenin aksine tebrik mesajlarından ziyade devasa bir eleştiri ve tepki dalgasına yol açtı.

"BU SİZİN ÖZELİNİZ DEĞİL Mİ?"

Çiftin hayatlarının en özel gecesini bu denli gözler önüne sermesini "mahremiyet sınırlarının aşılması" olarak değerlendiren sosyal medya kullanıcıları, paylaşımın altına adeta sitem dolu yorumlar yağdırdı.

Paylaşıma gelen tepkilerden bazıları şu şekilde öne çıktı:

Bir insan neden evlendiği geceyi paylaşır ya?

Sizin gibi varlıklarla aynı çağa denk geldiğim için kendime acıyorum.

Allah akıl fikir versin.

Bu sizin özeliniz değil mi?