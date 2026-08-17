DÜĞÜN ÖNCESİ ARKADAŞLARINDAN SÜRPRİZ
Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, yaklaşık iki yıldır devam eden ilişkilerinin ardından evlilik hazırlıklarını sürdürüyor. Paris’te aldığı evlilik teklifine “Evet” diyen Bastık, düğün öncesi arkadaşlarının hazırladığı sürpriz bekarlığa veda partisinde doyasıya eğlendi.
DUVAĞINDA SERKAY TÜTÜNCÜ’NÜN FOTOĞRAFLARI VARDI
Zeynep Bastık için hazırlanan organizasyonda gecenin en dikkat çeken detayı duvak oldu. Ünlü şarkıcıya, üzerinde Serkay Tütüncü’nün fotoğraflarının yer aldığı özel bir duvak takıldı.
Arkadaşlarıyla birlikte eğlenen Bastık, geceden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.
PARİS’TE EVLİLİK TEKLİFİ ETMİŞTİ
Serkay Tütüncü, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Zeynep Bastık’a yıl dönümlerinde Paris’te romantik bir evlilik teklifi yapmıştı. Bastık’ın “Evet” cevabının ardından çift, düğün hazırlıklarına başlamıştı.
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Tütüncü, o sırada sevgilisine duygusal sözlerle seslenerek, “Senin olduğun her yer neşeli, kalabalık ve mutlu. Enerjinin iyileştiremeyeceği tek bir şey yok. Sen çok özelsin! Sen benim en büyük şansımsın” demişti.
2 EYLÜL’DE NİKAH MASASINA OTURACAKLAR
Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, 2 Eylül’de nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Evlilik öncesi bekarlığa veda heyecanı yaşayan Bastık’ın duvaklı görüntüleri ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Ünlü şarkıcının arkadaşları tarafından hazırlanan sürpriz parti, adeta düğün gecesini aratmadı.
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