İstanbul’da evlilik hazırlığı yapan bir çift, 26 Temmuz 2020 tarihi için düğün günü alarak hazırlıklarını tamamladı. Düğünden bir gün önce düzenlenen kına gecesinde, geleneksel olarak erkeğin eline altın konulması meselesi yüzünden taraflar arasında tartışma çıktı.

Ertesi gün kız tarafı düğün telaşı ve hazırlığı içindeyken damat adayı pes ettiren bir hamlede bulundu. Telefonla gelin tarafını arayan erkek, "Ben evlilikten korkuyorum, yapamayacağım" diyerek düğüne gelmeyeceğini söyledi ve nişanı tek taraflı olarak bozdu.

MAHKEME ÖNCE REDDETMİŞTİ

Yaşanan şok olayın ardından taraflar karşılıklı davalar açtı. Erkek tarafı hediyelerin iadesini ve tazminat talep ederken, gelin adayı da uğradığı mağduriyet nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açtı. Bakırköy 13’üncü Aile Mahkemesi ziynet eşyalarının bir kısmının iadesine karar verirken, tarafların manevi tazminat taleplerini reddetti.

İstinaf incelemesinin ardından dosya temyiz başvurusuyla Yargıtay’ın gündemine taşındı.

YARGITAY: "DÜĞÜN GÜNÜ BU SÖYLEM KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDIR"

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, erkeğin tüm temyiz itirazlarını reddederek kadın lehine emsal bir karara imza attı. Türk Medeni Kanunu’nun 121’inci maddesine dikkat çeken Yargıtay, nişanın bozulmasının üzüntü yaratmasının doğal olduğunu ancak düğün günü sergilenen bu haksız tutumun sıradan bir nişan bozma olmadığını vurguladı.

Yargıtay kararında; kız tarafı düğün hazırlığı içerisindeyken erkeğin son dakika telefon açıp "Korkuyorum" diyerek gelmemesinin kadının kişilik haklarını doğrudan ihlal ettiği ve manevi tazminat ödenmesini gerektirdiği belirtildi. Kadın yararına bozulan dosya kapsamında, hakkaniyete uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi için karar yerel mahkemeye gönderildi.