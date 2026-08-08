Konya'nın Akşehir ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavga, ölümle sonuçlandı. Kavgada başına aldığı darbe nedeniyle ağır yaralanan 27 yaşındaki Burak Çınar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir eğlence merkezinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü belirtildi. Kavga sırasında Burak Çınar'ın başına darbe aldığı öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Çınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri olayın ardından kavgaya karıştığı değerlendirilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete götürülürken, olayın nasıl başladığı ve Çınar'ın ölümüne neden olan darbenin kim tarafından gerçekleştirildiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili adli sürecin sürdüğü bildirildi.