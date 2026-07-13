Düğün hazırlıkları yapan çiftlere, organizasyon sürecinde yaşanabilecek mağduriyetlere karşı önemli uyarılar yapıldı. Uzmanlar, özellikle düğün salonlarıyla imzalanacak sözleşmelerin tüm maddelerinin dikkatle okunması ve hak kaybına yol açabilecek detayların gözden kaçırılmaması gerektiğini belirtiyor.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, düğün salonlarının sunduğu standart sözleşmelerin çoğu zaman tüketiciler tarafından ayrıntılı incelenmeden imzalandığını söyledi. Şahin, çiftlerin yalnızca mevcut maddeleri okumakla yetinmemesi, kendi taleplerini de sözleşmeye yazdırarak güvence altına alması gerektiğini ifade etti.

Düğün organizasyonlarında en fazla anlaşmazlık yaşanan konuların başında iptal ve kapora uygulamaları geliyor. Bu nedenle sözleşmede, organizasyonun iptal edilmesi halinde ödenen kaporanın ve diğer ücretlerin hangi şartlarda iade edileceğinin açık şekilde yer alması gerektiği vurgulanıyor.

31 GÜN KURALINA DİKKAT EİDLMELİ

Mahmut Şahin, düğünün organizasyon tarihine 31 gün veya daha uzun süre kala iptal edilmesi halinde tüketicinin ödediği ücretin tamamını geri alma hakkına sahip olduğunu belirtti. Bu hakkın sözleşmede açık şekilde belirtilmesinin olası anlaşmazlıkların önüne geçeceğini dile getirdi.

Düğüne 30 günden daha kısa süre kala yapılan iptallerde ise işletmelerin belirli oranlarda kesinti yapabileceğini ifade eden Şahin, uygulanacak kesinti oranının da sözleşmede açık ve anlaşılır şekilde yazılması gerektiğini söyledi.

SALON TARİHİ YENİDEN KİRALANIRSA İADE HAKKI VAR

İptal edilen düğün tarihinin daha sonra başka bir organizasyon için değerlendirilmesi durumunda, kesilen kaporanın tüketiciye iade edilmesi gerektiğine dikkat çeken Şahin, bu konuda sorun yaşayan vatandaşların Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak haklarını arayabileceklerini belirtti.

RUHSAT KONTROLÜ İHMAL EDİLMEMELİ

Uzmanlar, düğün salonu seçerken yalnızca fiyatın değil, işletmenin yasal durumunun da araştırılması gerektiğini vurguluyor. Ruhsat belgesini ibraz edemeyen işletmelerden uzak durulması tavsiye edilirken, ruhsatlı salonların yangın güvenliği, hijyen ve gıda denetimleri gibi zorunlu kontrollerden geçtiği hatırlatılıyor.

UZMANLARDAN ÇİFTLERE UYARI

Düğün hazırlığında olan çiftlerin, sözleşmedeki iptal, kapora ve ücret iadesine ilişkin maddeleri ayrıntılı şekilde incelemesi, ayrıca organizasyon düzenlenecek salonun ruhsatlı olup olmadığını mutlaka sorgulaması öneriliyor. Bu adımların hem maddi kayıpların hem de olası hukuki mağduriyetlerin önüne geçilmesinde büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.