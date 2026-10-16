Televizyon tarihine damga vuran Var Mısın Yok Musun yarışmasının 39. bölümünde Tokatlı Kardelen Kasaroğlu’nun hikâyesi duygulandırdı. Düğün masraflarını karşılamak için arabasını satan Kardelen, yarışmadan kazanacağı parayla yeni bir araç almayı hedefledi. 20 numaralı kutuyla yarışan Kasaroğlu, hem hayat hikâyesiyle izleyenleri etkiledi hem de banka tekliflerini art arda reddederek heyecanı yükseltti. Yarışmanın sonunda ise büyük ödülü kaybetmesine rağmen son turda kutusuna giderek reddettiği teklifin yaklaşık 2,5 katı olan önemli bir kazanç sağladı.

AİLE HİKÂYESİYLE DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI

Yarışma boyunca neşeli tavırlarıyla öne çıkan Kardelen, zor geçen çocukluk yıllarını ve anne babasına karşı içinde kalan kırgınlıkları anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Ailesinin stüdyoya gelmesiyle duygusal anlar yaşayan yarışmacı, eşi Serkan için “Hayatımın en büyük mükâfatı” ifadelerini kullandı.

Kardelen’in yarışmadaki en büyük hedefi ise düğün masraflarını karşılamak için sattığı arabasının yerine yenisini alabilmekti.

600 BİN TL’LİK TEKLİFİ REDDETTİ

20 numaralı kutuyla oyuna başlayan Kardelen, ilk turda 3 milyon TL’lik kutuyu açtırarak büyük bir kayıp yaşadı. Kutu seçimlerinde sık sık karar değiştiren ve arkadaşlarının fikirlerine başvuran yarışmacı, banka tarafından da “en kararsız yarışmacı” olarak nitelendirildi.

Beşinci turda 25 TL, 10 TL ve 500 TL’lik üç mavi kutuyu peş peşe açtıran Kardelen’e bankadan 600 bin TL teklif geldi. Ancak yarışmacı bu teklifi kabul etmedi.

825 BİN TL’Yİ DE GERİ ÇEVİRDİ

Altıncı turda 2 milyon TL ve 750 bin TL’lik kutuları açtırarak ödülleri kaybeden Kardelen, oyunda kalan 5 milyon TL’ye güvenerek devam etti. Bankanın 825 bin TL’lik teklifine de “Yokum” diyerek şansını denemeyi seçti.

Ancak sonraki turda 5 milyon TL’lik kutuyu açtırmasıyla oyunun seyri değişti. Büyük ödülün elenmesinin ardından Kardelen’in kazanacağı para da önemli ölçüde azaldı.

SON KUTUDAN 500 BİN TL ÇIKTI

Son iki kutuya 500 bin TL ve 25 bin TL ile giren Kardelen’e bankadan 190 bin TL’lik son teklif geldi. Bu teklifi de reddeden yarışmacı, kendi kutusundaki paraya güvenmeyi tercih etti.

Kardelen’in 20 numaralı kutusundan 500 bin TL çıktı. Böylece 825 bin TL’lik teklifi kabul etmeyerek risk alan yarışmacı, büyük ödülü kaybetmesine rağmen yarışmadan 500 bin TL ile ayrıldı. Yeni araba hayaline bir adım daha yaklaşan Kardelen’in kazancı, düğün masrafları için sattığı aracını yeniden alma hedefi açısından umut oldu. Reddettiği teklifin yaklaşık 2,5 katını kazandığı için yarışmadan yüzü gülerek ayrıldı.