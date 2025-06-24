Amazon’un kurucusu ve dünyanın en zengin üçüncü ismi Jeff Bezos, gazeteci nişanlısı Lauren Sánchez ile İtalya’nın romantik şehri Venedik’te dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Ancak daha düğün gerçekleşmeden, şehirde adeta fırtına koptu. 24-26 Haziran tarihleri arasında planlanan düğün için yapılan hazırlıklar, Venedik halkı ve aktivistlerin sert tepkisini çekti.

Venedik'te Adım Atacak Yer Kalmadı

İtalyan basınına göre Bezos çifti, düğün için Venedik’teki lüks otellerin neredeyse tamamını ve su taksilerini günler öncesinden rezerve etti. 23-28 Haziran tarihleri arasında kente yüzlerce VIP konuğun gelmesi bekleniyor. Davetli listesi adeta Hollywood yıldızlar geçidi: Katy Perry, Orlando Bloom, Leonardo DiCaprio, Eva Longoria, Kim Kardashian, Kris Jenner, Bill Gates, Anna Wintour ve Ürdün Kraliçesi Rania gibi ünlü isimler Venedik’e akın edecek.

Kutlamaların Mekânı Hâlâ Net Değil

Yaklaşık 20 milyon dolarlık bütçeyle planlanan düğünün nerede yapılacağı hâlâ belirsizliğini koruyor. İddialar arasında San Giorgio Maggiore Adası, Bezos’un 500 milyon dolarlık süper yatı “Koru” ve 14. yüzyıldan kalma tarihi yapı Scuola Grande della Misericordia öne çıkıyor.

El Yapımı Tabaklar, Michelin Şefler ve Yerel Destek

Organizasyon ekibi, düğünü sadece görkemli değil, aynı zamanda “yerel destekli” kılmak için Venedik esnafıyla iş birliği yaptı. Ünlü Rosa Salva pastanesi ve Murano cam ustaları Laguna B, özel süslemeler hazırladı. Masalar için el yapımı cam tabaklar tasarlandı, menülerde ise Michelin yıldızlı şeflerin imzası bulunuyor. Etkinliğin tüm ihtiyaçlarının yüzde 80’inin yerel üreticilerden karşılandığı belirtildi.

VENEDİK’TE ADIM ATACAK YER KALMADI, TÜM OTEL VE TAKSİLERİ KİRALADILAR

İtalyan basınına göre Bezos çifti, neredeyse şehirdeki tüm lüks otelleri ve su taksilerini rezerve etti. Çünkü 23-28 Haziran tarihleri arasında Venedik’e yüzlerce VIP misafirin gelmesi bekleniyor.

Konuk listesi adeta Hollywood’un kırmızı halısı gibi:

Katy Perry & Orlando Bloom

Leonardo DiCaprio

Eva Longoria

Kim Kardashian

Kris Jenner

Bill Gates

Anna Wintour

Ürdün Kraliçesi Rania

Toplamda sadece 200 özel konuğun davet edildiği düğün, şimdiden “yılın en görkemli etkinliği” olarak nitelendiriliyor.

“Venedik Satılık Değil!”: Protestolar Çığ Gibi Büyüyor

Düğünün şehirdeki yaşamı felce uğratacağını savunan çevreci ve sosyal gruplar, San Marco Meydanı’nda eylem başlattı. Ellerinde “Düğünün için Venedik’i kiralayabiliyorsan, daha fazla vergi de ödeyebilirsin” yazılı dövizler taşıyan protestocular, Bezos’u sert dille eleştirdi.

“No Space for Bezos” adlı yerel grup, etkinliğin kamu alanlarının zenginlere tahsis edilmesini protesto ederken, İngiltere merkezli “Herkes Elon’dan Nefret Ediyor” topluluğu da gösterilere destek verdi.

Belediye Başkanı’ndan Savunma: “Şehre Saygılı Bir Düğün”

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, eleştirilere karşı çıkarak düğünün şehirle uyumlu ve saygılı bir biçimde planlandığını vurguladı. Organizasyon ekibi de kent sakinlerinin süreçten ekonomik olarak fayda sağlayacağını savunarak, düğünün şehir hayatını olumsuz etkilemeyeceğini ifade etti.

Venedik Alarmda: Turizm Krizi ve Kanal Tehditleri

Zaten uzun süredir aşırı turizm baskısıyla mücadele eden Venedik, bu dev organizasyon nedeniyle bir kez daha alarm durumuna geçti. Geçtiğimiz hafta San Giorgio çan kulesi ve Rialto Köprüsü’ne asılan Bezos karşıtı pankartlar dikkat çekerken, bazı gruplar düğün gerçekleşirse su kanallarını kapatma tehdidinde bulundu.

Jeff Bezos’un düğünü daha gerçekleşmeden hem sosyal hem de siyasi tartışmaların merkezine oturdu. Venedik’teki gelişmeler, zenginliğin kent yaşamına etkilerini bir kez daha gündeme taşıdı.