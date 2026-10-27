Geleneksel düğün törenlerinden, kalabalık davetli listelerinden ve yüksek masraflardan uzak durmak isteyen bir çift, evliliklerini sade bir törenle kutlamaya karar verdi. Tek istedikleri, nikâh dairesinde evlenmek, birkaç imza atmak ve bu özel günü fazla büyütmeden tamamlamaktı, ancak küçük bir sorunları vardı: Nikâhlarında kendilerine eşlik edecek tanıklara ihtiyaç duyuyorlardı. Çözümü ise internette ilan vermekte buldular.

Düğün yapmadan evlenmek için tanık arıyorlar

36 ve 40 yaşlarındaki çift, Reddit'te yayımladıkları “Düğün sağdıçları aranıyor (düğün yok)” başlıklı ilanla kısa sürede dikkat çekti.

Çift, geleneksel bir düğün düzenlemek istemediklerini ve nikâh töreninde akrabalarının ya da arkadaşlarının bulunmasını tercih etmediklerini açıkladı. Bunun yerine, kendileriyle aynı düşünceyi paylaşan başka bir çiftle tanışmak istiyorlardı.

Planları oldukça basitti: Birbirlerinin nikâhında tanıklık edecek, gerekli belgeleri imzalayacak, birlikte bir kadeh kaldıracak ve ardından herkes kendi hayatına dönecekti. Üstelik bu buluşmanın ardından kimsenin herhangi bir sorumluluk üstlenmesi ya da sosyal baskı hissetmesi gerekmeyecekti.

İlan kısa sürede ilgi gördü

Çiftin paylaşımı, Reddit kullanıcılarından çok sayıda yorum aldı. Bazıları bu sade evlilik fikrini desteklerken bazıları da kendi deneyimlerini anlattı.

Hakunamatata takma adlı bir kullanıcı, çifte duyduğu sempatiyi şu sözlerle dile getirdi:

“Bu, son zamanlarda okuduğum en güzel şeylerden biri. Sizi yürekten tebrik ediyorum ve en kısa sürede tanıklarınızı bulmanızı umuyorum!”

Krumpy adlı kullanıcı ise kısa ama esprili bir yanıt verdi:

“Kimse yazmadığına göre, tebrikler!”

Büyük düğünlerden hoşlanmayan diğer kullanıcılar da çiftin kararını destekledi. Bir yorumcu, kalabalık düğünleri eleştirerek şöyle yazdı:

“Sonunda, bütün köyün önünde 300 kişilik bir gösteri düzenlemeye çalışmayan normal biri çıktı.”

“5 günlük izin karşılığında evlenebiliriz”

Çiftin ilanına yalnızca destek mesajları gelmedi. Benzer bir evlilik hayali kuranlar da kendi fikirlerini paylaşmaya başladı.

Zagreb'de yaşayan bir kullanıcı, müstakbel eşiyle aynı düşüncede olduklarını belirterek çiftle anlaşma yapabileceklerini söyledi:

“Müstakbel eşimle aynı şeyi düşünüyoruz. Zagrebliyiz, belki bir anlaşma yapabiliriz. Sadece bir imza, kısa bir öğle yemeği ve vedalaşma. Temelde, işten aldığınız 5 günlük izin karşılığında evlenebiliriz.”

Dikkat çeken öneriler de geldi

Paylaşımın ardından bazı kullanıcılar, çiftin tanık bulma konusunda farklı seçenekleri değerlendirebileceğini de hatırlattı.

SuperSuper takma adlı bir kullanıcı, Slovenya'da nikâh için tanık zorunluluğu bulunmadığını öne sürerek şu tavsiyede bulundu:

“Slovenya'da tanıklara ihtiyacınız yok, sadece randevu almanız yeterli. Baskıya boyun eğmeyin, düğünler gereğinden fazla büyütülüyor.”

Çiftin yanıtı ise gecikmedi:

“Bilgi için teşekkürler, Maribor'a gidiyoruz!”

Tanımadıkları insanların nikâhında tanıklık edenler de var

Yorumlarda, hiç tanımadıkları çiftlerin nikâhında tanıklık yapan kişilerin sıra dışı deneyimleri de paylaşıldı.

Eski bir güvenlik görevlisi, çalıştığı dönemde yaşadığı bir olayı anlattı. Görev yaptığı sarayda düzenlenen düğünlerden birinde bir kadın, kendisinden ve meslektaşından nikâh tanığı olmalarını istemişti.

Güvenlik görevlisi, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

“Yukarı çıktık, kimliklerimizi verdik ve hayatımızda ilk kez gördüğümüz iki kişinin nikâh tanığı olduk. Bütün bunlar beş dakika içinde gerçekleşti.”

Başka bir kullanıcı da birkaç ay önce benzer bir deneyim yaşadıklarını belirtti. Onların düğününde ise fotoğrafçılar aynı zamanda çiftin en yakın arkadaşlarıydı.

“Bu, arkadaşlarımızla ilgili değil”

Bazı kullanıcılar, çiftin böylesine özel bir günde arkadaşlarını ve ailelerini neden yanlarında istemediğini merak etti.

İlanı yayımlayan kişi ise kararlarının arkadaşlık ilişkileriyle ilgisi olmadığını vurguladı:

“Bu, arkadaşlarımızla ilgili değil. Kendimize ait bir şey istiyoruz. Bunun için arkadaşlara ya da akrabalara ihtiyacımız yok.”

Bir başka kullanıcı da çifte destek vererek Las Vegas'taki sıra dışı düğünleri örnek gösterdi:

“İnsanların neden yargıladığını anlamıyorum. İnsanlar Las Vegas'ta kötü bir Elvis taklitçisinin önünde evleniyorsa neden böyle bir şey olmasın? İyi şanslar!”

Düğün gelenekleri değişiyor

Çiftin hikâyesi, evlilik törenlerine ilişkin beklentilerin değişebildiğini bir kez daha ortaya koydu. Herkes için yüzlerce davetlinin katıldığı, yüksek masraflı ve gösterişli bir düğün düzenlemek aynı derecede önemli olmayabilir.

Bazı çiftler için asıl mesele, ailelerin ve çevrenin beklentilerini karşılamak yerine kendilerini rahat hissedecekleri bir tören gerçekleştirmek. Sade bir nikâh, kısa bir kutlama ve ardından günlük hayata dönmek de onlar için yeterli olabiliyor.

Reddit'te paylaşılan bu ilan da evliliğin nasıl kutlanması gerektiğine dair tek bir doğru olmadığını gösteriyor. Kimi çiftler büyük bir organizasyon hayal ederken kimileri için birkaç imza ve samimi bir kadeh kaldırma, hayatlarının en özel gününü kutlamaya yetiyor.