Kayseri'de düğün konvoyunda ilerleyen bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren kişinin 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu olduğu belirlendi.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Y. yönetimindeki 38 HDY 652 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı.
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Sultan Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Kazada Yazıcıoğlu'nun 7 aylık bebeği A.Y. ile N.Y. ve H.C. yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Sultan Yazıcıoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek ve olayın tüm ayrıntılarını ortaya çıkarmak amacıyla soruşturma başlattı.