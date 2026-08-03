Akılalalmaz olay, akşam saatlerinde Reyhanlı E-5 Karayolu Cüdeyde Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Düğün konvoyu seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir nedenle gelin ve damat yakınları arasında gerginlik çıktı.

Yol kenarında araçlarını durduran taraflar arasındaki tartışma, kısa süre sonra taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis, özel harekat, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak kavayı güçlükle sonlandırdı.

Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgaya karıştıkları belirlenen bazı kişiler de gözaltına alındı.

Emniyet yetkililerinin araya girmesiyle barışan taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. Tarafların birbirine taş ve sopalarla saldırdığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.