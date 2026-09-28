Düğün konvoyunda feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 19.30'da merkez ilçeye bağlı Zengen köyü yakınlarında yaşandı. Ali Koraşoğlu'nun (63) kullandığı 42 BET 520 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Ali Tunç'un (25) kullandığı 70 ADE 110 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Düğün konvoyunda bulunanların haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri, sürücü Ali Koraşoğlu ile diğer araçtaki Abdullah Bilgin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Hasan Ali Tunç, Ahmet Sarıkaya (28), Serkan Öztürk (23), Dudu Koraşoğlu (61) ve Gamze Koraşoğlu (31) ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Ali Koraşoğlu ile Abdullah Bilgin'in cenazeleri otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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