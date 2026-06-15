İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine "Sanal Devriye" çalışmaları kapsamında inceleme başlattı.
Yapılan araştırmalarda, 13 Haziran tarihinde D-100 Karayolu Güney Kavşak mevkisinde bir grup aracın konvoy oluşturarak diğer araçların geçişini engellediği ve trafik güvenliğini tehlikeye attığı tespit edildi. Görüntüleri inceleyen ekipler, plaka bilgilerinden yola çıkarak kural ihlali yapan 10 sürücüyü (S.E.G., E.G., A.S., M.S.Ö., M.B., Y.D., H.B., H.F.G., M.M.S. ve M.Y.) yakaladı.
Yakalanan sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 230 bin 719 lira idari para cezası uygulandı.
Kesilen rekor para cezasının yanı sıra, kural tanımaz sürücülerden ikisinin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandıkları araçlar da aynı süre zarfında trafikten men edildi.
Gözaltına alınan 10 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği bildirildi.