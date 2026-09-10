Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi'nde gerçekleşen bir düğünde havaya rastgele ateş açılması üzerine Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İhbarı değerlendiren Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
KAMERA VE CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ
Polis ekipleri, mahallede bulunan güvenlik kameraları ile çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüleri tek tek inceledi. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, düğün alanında silah kullanarak çevrenin güvenliğini tehlikeye atan 6 şüphelinin kimliği tespit edildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR
Kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda adeta cephanelik ortaya çıkarıldı. Aramalarda:
-
6 adet ruhsatsız tabanca,
-
3 adet pompalı tüfek,
-
1 adet av tüfeği,
-
633 adet çeşitli çaplarda tabanca mermisi,
-
267 adet tüfek fişeği ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.