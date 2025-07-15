Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde Halil İ.E. ve Aleyna A. çiftinin düğününe katılan davetlilere pasta ikram edildi. Düğün sonrası evlerine dönen bazı katılımcılar, gece saatlerinde mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma gibi belirtiler göstermeye başladı.
60 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Durumu fark eden yakınları, şikayetleri bulunan kişileri Suruç Devlet Hastanesi’ne götürdü. Aynı şikayetlerle hastaneye başvuran kişi sayısı kısa sürede 60’a ulaştı.
Hastanede serum tedavisi uygulanan davetlilerin tamamı, sağlık durumlarının iyiye gitmesiyle taburcu edildi.