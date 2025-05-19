Türkiye'de her yıl ortalama 550 bin çift evleniyor. Ancak artan yaşam maliyetleri, evlilik hazırlıklarını da oldukça pahalı bir sürece dönüştürüyor.

Söz, nişan ve düğün giderlerinin toplamı bir milyon TL’yi geçerken, çiftler hem ekonomik hem de anlamlı bir düğün yapmanın yollarını arıyor. Bu kapsamda Afyonkarahisar Valiliği, evlilik hazırlığında olanlara yönelik dikkat çekici bir tasarruf kararı aldı.

Haber Global’den Sibel Gülersöyler’in haberine göre, valilik tarafından alınan kararla, kentte yapılacak düğünlerde artık “geline takı olarak 4 bilezik, 2 yüzük ve 1 küpe takılacak. Damat ve geline gereksiz ayakkabı ve kıyafet alınmayacak. Dürü adı altında hediye dağıtılmayacak. Hamam organizasyonları yapılmayacak. Düğün süresi 3 günden 1 güne indirilecek. Misafirlere yemek sadece bir gün ikram edilecek” Bu karar, çiftler tarafından tasarruf açısından olumlu karşılandı.

DÜĞÜN MALİYETİ BÜYÜK ŞEHİRLERDE DAHA YÜKSEK

Düğünlerin mali boyutu büyük şehirlerde daha da çarpıcı hale geliyor. İstanbul’da yalnızca 5 saatlik bir düğün salonu kiralama ücreti 500 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Bu nedenle çiftler alternatif çözüm olarak daha ekonomik mesire alanlarını tercih etmeye başladı. Örneğin Şile’de yer alan bir mesire alanında, 50 kişilik, müziksiz ancak ikram dahil 5 saatlik bir organizasyonun bedeli 200 bin TL’den başlıyor. Fiyata fotoğraf ve video hizmetleri dahil değilken, kişi sayısı arttıkça maliyet de yükseliyor.

FOTOĞRAF VE ALBÜM ÇEKİMLERİ DE YÜKSEK BÜTÇE GEREKTİRİYOR

İstanbul Zeytinburnu’nda hizmet veren fotoğrafçı Asil Güler, 100 kişilik bir düğün için 35-40 bin TL arası ücret talep ettiklerini belirtirken, Etiler’de bu rakam 100 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Etiler’deki fotoğrafçı Zeynep Sude ise tüm fotoğrafları flash bellekte teslim ettiklerini ve bunun maliyetinin ayrıca 10 bin TL olduğunu ifade etti.

'DÜŞÜK BÜTÇELİ GELİN OLMA' AKIMI

Sosyal medyada ise “düşük bütçeyle gelin olma” akımı giderek yaygınlaşıyor. Takılarını bijuteri dükkanlarından alan ve gelinlik yerine beyaz elbise ya da takım elbise tercih eden bazı gelinler, düğün masraflarını 2 bin TL gibi oldukça düşük bir bütçeyle tamamlayabiliyor.

MÜZİK BİLE ARTIK PARALI

Öte yandan, düğün salonu işletmecileri de ek masraflarla karşı karşıya. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), halka açık alanlarda yapılan müzik yayınları için telif hakkı alınacağını açıkladı. Buna göre yıllık telif ücreti 6 bin 500 TL olurken, bir düğün başına ödenecek ücret ise 65 TL olarak belirlendi. Bu masrafı gelin-damat değil, salon işletmecisi üstlenecek.

Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte artan maliyetler, çiftleri ekonomik alternatifler aramaya yöneltiyor. Afyonkarahisar Valiliği’nin aldığı tasarruf kararları kamuoyunda dikkatle takip edilirken, düğün kültüründe yeni bir döneme girilip girilmediği sorusu gündeme geliyor. Hem bütçeyi korumak hem de gelenekleri yaşatmak isteyen çiftlerin, ilerleyen dönemde nasıl bir denge kuracağı merak ediliyor.