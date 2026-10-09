Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düğün neşesi kanlı bir facia ile son buldu. Yenişehir Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda karşılaşan kuzenler Mustafa Yahsan (32) ile M.Y. (47) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Düğündeki davetlilerin araya girmesiyle yatıştırılan kavga, tarafların Hürriyet Mahallesi’ndeki evlerinin önüne gitmesiyle yeniden alevlendi.

TAŞLI SOPALI KAVGA SOKAĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Kuzenlerin yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen tartışma, kısa sürede taş ve sopaların havada uçuştuğu şiddetli bir kavgaya dönüştü. Olay sırasında başına aldığı sert darbelerle ağır yaralanan 32 yaşındaki Mustafa Yahsan kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CEYLANPINAR'DA GÖREV YAPAN ÖĞRETMEN KURTARILAMADI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yahsan, doktorların tüm yoğun çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ceylanpınar ilçesindeki Cengiz Topel İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilen genç öğretmenin cansız bedeni, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözyaşları arasında ailesine teslim edildi.

KUZENİ HASTANEDE GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, kavgada yaralanan şüpheli kuzen M.Y.’yi hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı adli soruşturma sürdürülüyor.