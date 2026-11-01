İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 23.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Nebioğlu Sokak’ta bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Yaklaşık bir saat sürdüğü belirtilen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında boğazından bıçaklanan bir kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavganın çıkış nedenini belirlemek ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.