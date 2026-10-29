Şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Hazal Subaşı’nın evlilik planlarında değişiklik yaşandı. Uzun süredir birlikte olan çiftin ne zaman evleneceği merak edilirken Subaşı, düğünün gelecek yıla kalabileceğini söyledi.

“SENEYE EVLENEBİLİRİZ”

Daha önce sonbaharda evleneceklerini açıklayan Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı’nın düğün tarihiyle ilgili son açıklama oyuncudan geldi. Evlilik hazırlıkları hakkında konuşan Subaşı, yoğun çalışma takvimleri nedeniyle henüz kesin bir tarih belirleyemediklerini ifade etti.

Subaşı, konuyla ilgili şu sözleri kullandı:

“İkimiz de çok yoğunuz. Bunun zamanını ayarlamak önemli. Sonuçta düğün bir organizasyon, bir sürü şey yapmak gerekiyor. Bunu ne zaman, nasıl yaparız daha oturtamadık. Seneye evlenebiliriz.”