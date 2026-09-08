Olay, 5 Eylül'de Kilis'in Çörten köyündeki bir bağ evinde meydana geldi. Düğünün ardından bağ evine giden Y.R.P. ile Mehmet Nuri Çamlı'nın bulunduğu sırada, Y.R.P.'nin elindeki tabanca iddiaya göre kazara ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun Çamlı'ya isabet etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Nuri Çamlı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mehmet Nuri Çamlı, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen Y.R.P., çıkarıldığı mahkemece "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.