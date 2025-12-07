Türkiye’de son aylarda gümüşe olan ilgi rekor seviyelere çıkarken bir taraftan da sahte gümüş salgını baş gösterdi. Özellikle düğün sezonunun açılmasıyla birlikte, hediyelik ve yatırım amaçlı alınan gümüş ürünlerin önemli bir kısmının taklit çıkması, hem tüketiciyi hem kuyumculuk sektörünü alarma geçirdi. Hazırladıkları gümüş rengi parlak bir kaplamanın altında saklanan çelik, pirinç ve çeşitli değeri düşük metaller satış sırasında hiçbir değeri olmadığı için büyük kayıp yaşatıyor.

İÇİNDEN PİRİNÇ VE ÇELİK ÇIKIYOR

Uygun fiyatlarla internette satılan gümüş bar ve sikkelerin önemli bir kısmının içi boş, kaplama, hatta pirinç veya çelik dolu olduğu tespit edildi. Paket açıldığında parlak görünen ürünlerin, test edildiğinde tamamen farklı bir metalle karşılaşılması hem yatırımcının hem de hediye alanların canını yakıyor. Uzmanlar ürünlerin üzerinde yazan “999”, “925” gibi ayar bilgilerinin sahte ürünlerde kolayca taklit edilebildiğini söylerken yalnızca yazıya güvenin büyük risk teşkil ettiğini söylüyor.

KUYUMCULARLA KONUŞUN

Sahte ürünlerin piyasada hızla çoğalması üzerine sektör temsilcileri, vatandaşlara tanıdık, kurumsal kuyumcular ile yetkili rafinerilerden alışveriş yapılması çağrısında bulunuyor. Uzmanlara göre “fiyatı normallerinden belirgin şekilde düşük olan her ürün şüpheli.” Düğünlerde hediye edilen gümüş ürünlerin de artık sahte çıkma ihtimali yükselmiş durumda. Birçok vatandaş, “gümüş diye” aldığı ürünlerin değerinin olmadığını sonradan öğreniyor.

5 KRİTİK İPUCU

1. Mıknatıs Testi

Gerçek gümüş mıknatısa tepki vermez. Ürün mıknatısa doğru çekiliyorsa içindeki metal karışımı yüksek ihtimalle çelik veya başka bir alaşımdır.

2. Ayar Damgası Kontrolü

925, 900, 999 gibi ayar damgaları gümüşün saflığını gösterir. Ancak bu damgalar kolayca taklit edilebildiği için tek başına güvenilir değildir, mutlaka diğer yöntemlerle desteklenmelidir.

3. Asit Testi

Kuyumcularda yapılan bu test, gümüşün gerçekliğini net şekilde ortaya çıkarır. Asit gümüşte renk değişimi yaratmaz fakat sahte alaşımlar hemen tepki verir. Uzmanlar bu testin mutlaka yetkili kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurguluyor.

4. Renk ve Ses İncelemesi

Gerçek gümüş hafif mat bir parlaklığa sahiptir; aşırı parlak kaplamalar genellikle sahtedir. Ayrıca iki gümüş parça birbirine vurulduğunda net, tok bir ses çıkarır sahte ürünlerde bu ses boğuktur.

5. Aşırı Düşük Fiyata Dikkat

Gerçek gümüşün dünya fiyatı bellidir. Normal seviyenin çok altında satılan bar, sikke veya takılar büyük olasılıkla kaplama veya tamamen farklı metalden üretilmiştir.