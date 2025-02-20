People.com'a isimsiz bir itirafta bulunan adam, düğün hazırlıkları sırasında organizasyon ekibi tarafından tanıştırıldığı düğün tasarımcısına aşık olduğunu söyledi. Ancak işler o saatten sonra hiç de yolunda gitmedi...

"Nişanlımla evlenmemem gerektiğini onu gördüğüm an anladım" diyen damat, yeni hislerini anlamak için düğün tasarımcısıyla gizlice vakit geçirmeye başladı. Ancak nişanlısı bu durumu fark edince düğün iptal edildi.

Terk edilen genç kadın, eski nişanlısıyla tüm hayatını planlamıştı. Nerede yaşayacakları, kaç çocuk yapacakları bile belirlenmişken aniden gelen ayrılık onu derinden sarstı. Olayın ardından konuşmayı reddeden kadın, başka biriyle yeni bir hayata başladı ve kendi ailesini kurdu.

DAMAT ADAYININ HAYATI MAHVOLDU

Ancak damat adayı için işler pek de yolunda gitmedi. Düğün tasarımcısıyla bir süre birlikte oldular ancak ilişkileri kısa sürede sona erdi. "Yıllarca kendi yolumda ilerledim, doğru kişiyi aradım ama hiçbir zaman bulamadım" diyen adam, geçen yıl iki çocuk sahibi boşanmış bir kadınla tanıştığını ve onunla birlikte olduğunu söyledi.

Şu anda mutlu ve dürüst bir ilişki içinde olduğunu belirtmesine rağmen eski nişanlısıyla karşılaşmaları onu rahatsız etmeye devam ediyor. Son iki ayda üç kez karşılaştıklarını ve her seferinde daha da garip bir atmosfer oluştuğunu ifade eden adam, neden medeni ve dostça davranamadığını anlayamadığını söyledi.

Konuyu inceleyen bir uzmanın tavsiyesi ise şöyle oldu: "Kimse aldatılmayı veya terk edilmeyi sevmez. Yıllar sonra seni başka bir kadın ve çocuklarla görmek onun için hala kafa karıştırıcı ve belki de acı verici olabilir. İçindeki gücü bul ve ona, 'Biliyorum, bu senin için kafa karıştırıcı olabilir, hikayemi anlatma şansım olmasını isterdim de."