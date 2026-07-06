Olay, kent merkezinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün merasimi için salonda bulunan çok sayıda davetli, ikram edilen yemeği yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetler yaşayan davetliler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla ve kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu.

50 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 kişi, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanede gerekli müdahaleleri yapılan yurttaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan, aynı düğüne katılan ve yemekten yiyen bazı yurttaşların çevre il ve ilçelerdeki hastanelere de benzer şikayetlerle başvurduğu öğrenildi. Zehirlenme şüphesiyle hastanelere müracaat eden vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.