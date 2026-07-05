Tokat'ın Artova ilçesinde katıldıkları bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen 26 kişi rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran davetliler, yapılan tıbbi müdahalelerin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Artova ilçesine bağlı Yukarıgüçlü köyünde meydana geldi. Köyde gerçekleştirilen bir düğün organizasyonuna katılan davetlilere akşam saatlerinde yemek ikram edildi. İkram edilen yemekten yiyen bazı vatandaşlarda bir süre sonra rahatsızlık belirtileri baş gösterdi.

BULANTI VE KUSMA ŞİKAYETİYLE BAŞVURDULAR

Düğün yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler yaşayan 26 kişi, kendi imkanlarıyla ya da yakınlarının yardımıyla Artova İlçe Hastanesi'ne başvurdu. Hastanenin acil servisinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hemen tedavi altına alınan vatandaşlara ilk müdahaleleri yapıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hastanede tedavileri tamamlanan ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 26 davetli, doktorların gerekli kontrolleri yapmasının ardından taburcu edildi. Yaşanan toplu rahatsızlık olayının ardından, ikram edilen yemeklerin incelenmesi ve olayın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.