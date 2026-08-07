Edirne’nin Keşan ilçesi Keşan-Uzunköprü kara yolu Kozköy Kavşağı’nda Uzunköprü’den Keşan yönüne giden M.P. yönetimindeki 57 A.. 496 plakalı otomobil, kavşakta karşı yönden gelerek Kozköy istikametine sapmak isteyen A.Y. idaresindeki 22 P. 011 plakalı otomobille çarpıştı.

50 METRE SAVRULDULAR

Otomobiller, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki drenaj kanalına girerek, yaklaşık 50 metre savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücüler M.P. ve A.Y. ile otomobillerdeki G.Y., G.Y., F.A., Z.P., A.K.P., E.P. ile D.P., ambulanslarla Keşan ve Uzunköprü’deki hastanelere kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi. Yaralılardan A.K.P. ile D.P., ileri tetkik ve tedavi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

DÜĞÜNE GİDİYORLARDI

Öte yandan A.Y. ve beraberindekilerin Keşan’dan, Kozköy’deki bir düğüne gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.