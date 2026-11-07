Düğün töreninde yaşanan beklenmedik olay, davetlileri şaşkına çevirdi. Gelinin ailesinden bazı kişilerin telefonlarına, düğün devam ederken gençlik yıllarına ait uygunsuz bir video gönderildi.

Görüntüler anonim numaradan gönderildi

Söz konusu olay, Reddit'te düğünlerde yaşanan ilginç ve unutulmaz anların paylaşıldığı bir tartışmada gündeme geldi. Bir kullanıcı, katıldığı düğünlerden birinde yaşanan olayı anlattı.

Paylaşıma göre, düğün sırasında gelinin ailesinden bazı davetlilerin telefonlarına anonim bir numaradan video gönderildi. Videonun, gelinin gençlik yıllarına ait olduğu ve oldukça rahatsız edici görüntüler içerdiği belirtildi.

Şüpheler yıllardır küs olduğu akrabasına yöneldi

Olayın ardından şüpheler, gelinle uzun süredir arası iyi olmayan bir akrabasına çevrildi. Videoyu bu kişinin göndermiş olabileceği öne sürülse de görüntüleri kimin gönderdiği kesin olarak ortaya çıkmadı.

Paylaşımı yapan kullanıcı, olayın ardından düğünün devam edip etmediğine ilişkin soruları da yanıtladı. Anlatımına göre, davetliler yaşananları görmezden gelerek eğlenceyi sürdürdü.

Video tüm davetlilere gönderilmedi

Olayın en dikkat çekici ayrıntılarından biri de videonun bütün davetlilere ulaşmamış olmasıydı. Kullanıcı, görüntülerin yalnızca gelinin tarafından gelen bazı akrabaların telefonlarına gönderildiğini belirtti.

Ayrıca videonun açıkça pornografik olmadığını, ancak oldukça uygunsuz ve rahatsız edici görüntüler içerdiğini ifade etti.