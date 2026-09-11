Olay, Çankaya ilçesine bağlı Dodurga köyünde düzenlenen düğünde meydana geldi. Polis ekipleri, düğün sırasında havaya rastgele ateş açıldığı bilgisi üzerine inceleme başlattı.
Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, köydeki güvenlik kameraları ile çevrede bulunan kişilerin çektiği onlarca saatlik görüntüyü detaylı şekilde inceledi. Çalışmalar sonucunda havaya ateş açtığı belirlenen 6 şüphelinin kimliği tespit edildi.
ADRESLERDEN ARSENAL ÇIKTI
Kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, çeşitli çaplarda 633 tabanca mermisi ve 267 tüfek fişeği ele geçirildi.
6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.