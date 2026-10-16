İzmir'in Foça ilçesinde bir düğünde havaya ateş açıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise biri adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı. Foça'da 10 Ekim'de yapılan düğünde havaya ateş açılmasına ilişkin görüntüler, 14 Ekim'de sosyal medyada yer aldı. Görüntülerin ardından polis ekiplerinin Foça ve Aliağa ilçelerinde düzenlediği operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 4 av tüfeği, 159 tabanca fişeği, 10 tüfek kartuşu ve 1 pala ele geçirildi.

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