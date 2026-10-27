Ankara’da devam eden boşanma sürecinde kadın, düğün altınlarının bir kısmının ev ihtiyacı ve borçlar için, bir kısmının ise araç alımı amacıyla eşi tarafından kullanıldığını belirterek yargıya başvurdu. Ziynet eşyalarının aynen iadesini, bunun mümkün olmaması durumunda ise bedellerinin ödenmesini talep etti.

Davalı erkek ise araç alımında eşinin ısrarcı olduğunu ileri sürdü. Kendi motosikletini sattığını ve eşinin rızasıyla yedi bileziğini bozdurarak araç alımına katkı sağladığını iddia ederek davanın reddini istedi.

MAHKEMELERDEN FARKLI KARARLAR ÇIKTI

Davaya bakan ilk derece mahkemesi, kadının talebini kısmen kabul etti. Mahkeme; her biri 15 gram ağırlığında ve 22 ayar olan yedi adet bileziğin kadına iadesine, iadenin imkânsızlığı halinde dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle nakit olarak ödenmesine karar verdi.

Erkeğin itirazı üzerine dosyayı inceleyen bölge adliye mahkemesi ise bileziklerin kadın tarafından geri alınmamak üzere verildiği gerekçesiyle ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak iade talebini reddetti.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

Bölge adliye mahkemesinin kararı sonrası dosya Yargıtay’a taşındı. İncelemeyi tamamlayan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bileziklerin geri verilmemek üzere ve kadının rızasıyla verildiğini erkeğin ispatlayamadığına dikkat çekti.

Yüksek Mahkeme, erkeğin ziynet eşyalarını iade etmesi gerektiğine hükmederek bölge adliye mahkemesinin kararını bozdu ve dosyayı yeniden değerlendirilmek üzere geri gönderdi.