Türkiye, nüfus artış hızında yaşanan düşüşle birlikte 'çok yaşlı ülkeler' sınıfına dahil olurken, nüfus artış hızının düşmesine gerekçe olarak ekonomik faktörler gösteriliyor.



Uzmanlar, evlenme maliyetlerinin ateş pahası olması nedeniyle birçok gencin yuva kuramadığına dikkat çekerken, evlilik hazırlıkları yapanların en büyük güvencesi ise düğünde toplanan takılar olmakta.





DÜĞÜN TAKILARI KİME AİT?



Yaygın uygulamada düğünde toplanan takılar, çiftin harcamaları ve ortak yaşam masrafları için kullanılıyor. Buna karşın altınların uzun yıllar boyunca satılmadığı durumlarda, boşanma davalarında takıların nasıl paylaştırılacağı da sık sık soruna yol açmakta.



Geçmişte yerel mahkemeler, ilk aşamada düğün takılarının 'ortak mal' olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtirken, Şubat 2018'de yüksek mahkeme 'takılar kadının olmalı' kararını vermişti.



YARGITAY NOKTAYI KOYDU



Bugünlerde artan boşanma davalarıyla birlikte yeniden gündeme gelen tartışma hakkında son noktayı Yargıtay koydu. Yargıtay'ın kararına göre düğünlerde takılan takılar artık cinsiyetle ilişkilendirilecek. Önceden yalnızca kadınlara yönelik bir gelenek olarak kabul edilen bu uygulama, Yargıtay'ın son içtihat değişikliği ile güncellendi.

Yargıtay'ın yeni kararına göre, geline takılan ve kullanımı kadınlara ait olan bilezik, küpe ya da bileklik gibi ziynet eşyalar artık gelinin malı olacak. Damada takılan saat ya da para gibi değerler ise damadın malı olarak kabul edilecek.



Bunun dışında gram, çeyrek, yarım ya da tam altın gibi sarrafiye grubu altın türleri ise ortak kullanım alanına girecek. Yargıtay'a göre bu tür altınların eşit şekilde pay edilmesi gerekecek.