Olay, geçen yıl temmuz ayında Karacabey ilçesine bağlı kırsal Canbaz Mahallesi'nde meydana geldi. Muhtar Taner Kaya, E.K.'nin düğün öncesi düzenlediği eğlenceye katılanları anons yaparak silahla havaya ateş etmemeleri için uyardı. Alkollü olduğu öne sürülen Recep Tek, "Herkes silah ile ateş edecek" diyerek muhtara karşı gelip kendisiyle tartıştı. Arkadaşları tarafından eğlencenin yapıldığı bahçeden uzaklaştırılan Tek, kayınpederinin evine gidip av tüfeğini alarak tartıştığı muhtar ve kendisine engel olmak isteyenlere hakaret ve küfrederek eğlencenin olduğu yere gelmek istedi. Tek, bu sırada yanında bulunan tüfekle kendisine engel olmak istediği öne sürülen Murat Bayar'a ateş etti. Silahtan çıkan saçmaların göğsüne isabet ettiği Bayar ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından gözaltına alınan Bayar tutuklandı.

Savcılık soruşturmasında tanık olarak dinlenen Muhtar Taner Kaya verdiği ifadesinde, "Düğün öncesi yapılan eğlence yemekli ve alkollüydü. Bu sırada muhtar olarak havaya silah atılmaması hususunda ikazda bulundum. Köyümüzde oturan Recep Tek 'herkes silah ile ateş edecek' diyerek bağırdı. Ümit K. isimli arkadaşı kendisini, 'Burayı karıştıracaksın. Gel seni eve götüreyim' dedi. Bu sırada düğün yeri hareketlendi. Ümit ile tartışan Recep uzaklaştı. Daha sonra duyduğum silah sesinden sonra Murat'ın vurulduğunu gördüm" dedi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Recep Tek ise "Düğün cemiyetine gittim. Burada ben de alkol tükettim. Orada bulunan kişiler havaya ateş etti. Ben de muhtara 'havaya ateş etmek neden yasak?' diye sordum. Aramızda tartışma çıktı. Rahmetli kayınpederimin evine gidip ona ait av tüfeğini alarak eğlence yerine doğru yürürken havaya ateş ettim. O sırada ayağım kaydı ve silahla yere düştüm. Sonrasında Murat Bayar'ı kanlar içinde gördüm" diye konuştu.

Savcılık soruşturması sonrası Recep Tek hakkında Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ‘Kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.