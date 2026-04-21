Gaziantep’in İslahiye ilçesinde dünyaevine girmeye hazırlanan bir çiftin düğün davetiyesi, alışılmışın dışındaki bir uygulamayla yeniden gündeme geldi. Davetiyede yer alan IBAN bilgisi, görenleri şaşırttı.

Davetiyede, klasik “Düğün törenimize davetlisiniz” ifadesinin yanı sıra, “Müsait olamayıp düğünümüze katılamayan misafirlerimiz için” notuyla birlikte bir IBAN numarasına da yer verildi. Çiftin bu detayı, özellikle düğüne katılamayacak yakınları düşünerek eklediği değerlendirildi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Davetiyeye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar uygulamayı “pratik ve modern” bulurken, bazıları ise bu yöntemi geleneklere aykırı bularak eleştirdi.

DÜĞÜNLERDE YENİ BİR DÖNEM Mİ BAŞLIYOR?

Sosyal medyada hızla yayılan bu davetiye örneği, düğün alışkanlıklarının değişip değişmediği sorusunu yeniden gündeme getirdi. IBAN ekleme uygulamasının yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağı ise merak konusu.