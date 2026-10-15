Dünyanın dört bir yanında düğün davetiyeleri yalnızca aile ve yakın çevreye gönderilirken, ABD’de hayata geçirilen yeni bir girişim bu geleneksel kuralı tamamen değiştirdi. Kurulan özel bir dijital platform, nikah ve düğün törenlerinde boş kalan sandalyeleri, daha önce birbirini hiç görmemiş yabancılara biletle satmaya başladı. Mart ayında faaliyete geçen ve kısa sürede 20 bin kullanıcı sınırını aşan sistem, hem organizasyon maliyetlerini düşürmek isteyen ev sahiplerinden hem de farklı bir sosyal deneyim arayanlardan yoğun ilgi görüyor.

MİLYON DOLARLIK YENİ İŞ KURDULAR

Girişimin arkasında San Diego’da yaşayan Jeff ve Karina Besen çifti yer alıyor. Hafta sonu aktivitelerinden sıkılan ve sıra dışı bir eğlence arayışına giren çift, çevrelerinde evlenecek kimse olmamasına rağmen bir düğün atmosferini yaşama fikrinden yola çıktı. Düğünlerin son derece eğlenceli sosyal ortamlar olmasına rağmen sadece tanıdık vasıtasıyla girilebilen kapalı etkinlikler olduğunu fark eden ikili, bu durumu kazançlı bir iş modeline dönüştürdü. Sektör analizlerinin ardından yazılım sürecini tamamlayan girişimciler, platformu resmi olarak erişime açtı.

DÜĞÜNDEKİ BOŞ KOLTUKLAR SATILMAYA BAŞLANDI

Düğünlerdeki boş koltuklar genellikle son dakika iptallerinden veya mekanların belirlediği minimum davetli kotasını doldurma zorunluluğundan kaynaklanıyor. Çiftler hem bu masayı doldurmak hem de masraflara katkı sağlamak amacıyla sisteme ilan yüklüyor.

Süreç, evlenecek çiftlerin sistem üzerinden boş koltuk sayısını ve kişi başı talep ettikleri katılım ücretini belirlemesiyle başlıyor. Düğüne katılmak isteyen kişiler ilanları inceleyerek başvuru yaparken, neden o düğünde bulunmak istediklerini anlatan kısa bir mesaj da gönderiyor. Güvenlik riski oluşmaması adına başvuran her birey resmi kimlik belgesi ve yüz tarama doğrulamasından geçiriliyor. Ev sahibi çift başvuruyu ve profili inceleyip onay verdikten sonra bilet satışı gerçekleşiyor ve toplanan tutar düğün tamamlandıktan sonra çiftin hesabına aktarılıyor.

BİLET FİYATLARI DUDAK UÇUKLATTI

Platformdaki bilet fiyatları düğünün konseptine, mekanına ve sunulan ikramlara göre değişkenlik gösteriyor. Sistemin ilk dönemlerinde Tennessee'de düzenlenen bir organizasyon için koltuklar 25 dolardan (1.235 TL) alıcı bulurken, New Jersey'deki lüks bir düğünün katılım bedeli 160 dolara (7.906 TL) kadar yükseldi.

Nisan ayında sadece birkaç yüz kullanıcıya sahip olan platform, kısa sürede çığ gibi büyüyerek 20 bin aktif üyeye ulaştı. Şimdilik yalnızca ABD sınırları içerisinde hizmet veren sistemin kurucuları, yakın zamanda küresel pazara açılmayı hedefliyor.