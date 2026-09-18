Sima Tarkan ve Mark Başoğlu çifti, 2024'te Venedik'te üç gün süren görkemli bir düğünle evlenmişti. 31 Mart'ta oğulları Can Matteo'yu kucaklarına alan çift, şimdi de oğulları için yine uzun süre konuşulacak bir organizasyona hazırlanıyor. Can Matteo'nun vaftizi için adres Mardin olacak.

BU KEZ ADRES MARDİN

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Sima Tarkan ve Mark Başoğlu, oğulları Can Matteo'nun vaftiz törenini Süryani adetlerine göre gerçekleştirecek. Tören, Süryani Katolik cemaati açısından önemli merkezlerden biri olan Mardin'deki Süryani Kilisesi'nde yapılacak.

ÜÇ GÜNLÜK VAFTİZ PROGRAMI

Çift, 9 Ekim'de başlayacak ve üç gün sürecek program için bir organizasyon şirketiyle anlaştı. Davetliler için Mardin'deki beş yıldızlı otellerden birinin kapatıldığı öğrenildi.

Programın ilk gününde yemek, ikinci gün sabah kilise töreni ve akşamında sıra gecesi, üçüncü gün ise özel kahvaltı düzenlenecek.

KADIN DAVETLİLERE ŞAPKA KURALI

Kilisedeki tören için davetlilere bir kıyafet kuralı da getirildi. Kadın davetlilerden kilise töreni sırasında şapka takmaları istendi.

SOSYETENİN GENÇ İSİMLERİ MARDİN'DE BULUŞACAK

Aile yakınlarının yanı sıra genç sosyetenin de vaftiz töreni için Mardin'e gitmesi bekleniyor. Üç gün sürecek organizasyonun, düğün kadar gösterişli olması bekleniyor.