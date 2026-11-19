Aydın’ın İncirliova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı 17 yaşındaki Evin Şirip, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı kaza, dün gece saat 22.00 sıralarında İncirliova ilçesi Şehit Asteğmen Süleyman Çamlıca Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülseri Ç. (22) idaresindeki 09 DK 875 plakalı otomobil, bulvar üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Evin Şirip’e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan genç kız ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Evin Şirip, doktorların tüm çabalarına rağmen bugün yaşam mücadelesini kaybetti. SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI Kazanın ardından otomobil sürücüsü Gülseri Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı. Düğünlerde şarkı söyleyerek geçimini sağladığı öğrenilen Evin Şirip’in, olay öncesinde ilçede bir arkadaşıyla buluşup kahve içtiği ve evine dönmek üzere yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Genç yaşta hayatını kaybeden Şirip’in cenazesinin, memleketi Germencik ilçesine bağlı Neşetiye Mahallesi’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.

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