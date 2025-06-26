2019 yılında nişanlanan çiftin ayrılık haberini TMZ duyurdu. Perry (40) ve Bloom (48), 2016 yılında Oscar Ödülleri sonrası düzenlenen bir partide tanıştı.

O dönem aralarında bir In-N-Out marka hamburger yüzünden yaşanan tatlı rekabet, ilişkilerinin başlangıcı oldu. Perry, American Idol'daki bir bölümde bu anıyı “Güvenlik görevlime 10 tane In-N-Out hamburgeri aldırdım, birdenbire Orlando’nun eli uzandı. ‘Hey! O benim burgerim!’ dedim” sözleriyle anlattı.

2017'DE AYRILMIŞLARDI

Aynı yıl Cannes Film Festivali'nde birlikte göründükten sonra ilişkilerini Instagram üzerinden resmileştiren çift, Şubat 2017’de yollarını ayırdı. Ancak dostane bir şekilde ayrılan ikili, arkadaşlıklarını sürdürdü. Bloom, ayrılık sonrası yaptığı açıklamada, “Herkes büyüdü. Ayrılıklar nefret üzerine kurulu olmak zorunda değil” ifadelerini kullandı.

2018’in başlarında tekrar görüşmeye başlayan çift, aynı yıl eylül ayında Monaco’daki Global Ocean Galası’nda ilk kez kırmızı halıda birlikte yer aldı. 2019 Sevgililer Günü’nde Bloom, Perry’e evlenme teklif etti. Perry, Jimmy Kimmel Live programında, Bloom’un bu teklif için uzun süre plan yaptığını ve ailesinden onay aldığını anlattı.

2020'DE BEBEK BEKLEDİKLERİNİ DUYURDULAR

Çift, 2020 yılında “Never Worn White” adlı müzik videosuyla bebek beklediklerini duyurdu. Aynı yıl yaz ayında, Daisy Dove adını verdikleri kızlarını dünyaya getirdiler. Bloom’un ayrıca eski eşi Miranda Kerr’den Flynn adında bir oğlu da bulunuyor.

DÜĞÜNÜ PANDEMİ NEDENİYLE ERTELEDİLER

Pandemi nedeniyle 2020 yılından Japonya'da planlanan düğünlerini ertelemek zorunda kalan çift, sonraki yıllarda kariyerlerinde birbirlerini desteklemeye devam etti. Perry, annelik hakkında PEOPLE’a yaptığı açıklamada, “Kalbim sonunda tamamen doldu” ifadelerini kullandı.

Eylül 2024’te Bloom, MTV Video Müzik Ödülleri'nde Perry’e Video Vanguard Ödülü’nü takdim etti. Aynı ay Perry, Bloom’un “The Cut” filminin Toronto galasında onun yanında yer aldı. Perry, bir röportajında Bloom’u “gerçek bir bilge” olarak nitelendirdi ve ilişkilerindeki ruhsal dengeye dikkat çekti.

Ancak tüm bu paylaşılan anılara ve destekleyici açıklamalara rağmen, dokuz yıl süren ilişki son buldu.