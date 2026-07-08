Sosyal medya platformlarında paylaştığı eğlenceli ve komedi içerikli videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan İzmitli fenomen Zehra Özdemir, Murat Çapan ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Çiftin mutlu gününe ise davetlilerin oluşturduğu metrelerce uzayan takı kuyruğu ve geline takılan dudak uçuklatan miktardaki altınlar damga vurdu.
ALTINLARIN AĞIRLIĞINDAN YÜRÜMEKTE ZORLANDI
Takı merasimi boyunca Zehra Özdemir’e çok sayıda ağır altın seti, burma bilezik ve çeşitli ziynet eşyaları takıldı. Takılan altınların yoğunluğu ve ağırlığı nedeniyle ayakta durmakta ve adım atmakta güçlük çeken ünlü fenomenin o anları, davetliler tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.
JANDARMAYA KOŞTULAR
Görkemli düğünün bitiminde ise aile arasında büyük bir şok ve panik dalgası yaşandı. Takılan altınların bulunduğu çantalardan birinin yerinde olmaması üzerine aile büyük bir endişeye kapıldı. Çantanın düğün kargaşasında çalınmış olabileceği ihtimali üzerinde duran aile fertleri, vakit kaybetmeden durumu jandarma ekiplerine bildirerek yardım istedi.
GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI
Aileye derin bir nefes aldıran gerçek kısa süre sonra gün yüzüne çıktı. Çalındığı zannedilen ve içinde külli miktarda altın bulunan çantanın, düğün süresince hazırlıklar ve misafirler için kiralanan diğer otel odalarından birinde unutulduğu belirlendi.