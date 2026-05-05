Geçtiğimiz yıl görkemli bir düğünle evlenen Eda Sakız ve Burak Bulut çifti hakkında ayrılık iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyada ortaya atılan söylentilere göre çiftin bir süredir iletişim sorunları yaşadığı ve ilişkilerini gözden geçirdiği öne sürülüyor.

FOTOĞRAFLARI DA SOYADINI DA SİLDİ

İkilinin uzun süredir birlikte görüntü vermemesi ve sosyal medya paylaşımlarındaki değişim, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Son olarak çiftin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından kaldırdığı iddiaları da boşanma söylentilerini güçlendirdi.

Eda Sakız’ın profilinde “Bulut” soyadını silmesi sosyal medyada dikkat çekerken, bu hamle çift hakkında çıkan boşanma iddialarını da doğrular nitelikte.



Tüm bu gelişmelere rağmen taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gözler çiftin yapacağı olası açıklamaya çevrildi.

ECE ERKEN'DEN YENİ İDDİA

Öte yandan televizyon programı Gel Konuşalım yayınında sunucu Ece Erken, ayrılığa ilişkin aileler arasında yaşanan bazı tartışmaların da sürece etki ettiğini ifade etti.