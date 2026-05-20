Antalya’da Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK), yabancı uyruklu bir iş insanından 100 milyon TL’lik vergi borcu karşılığında 200 bin euro rüşvet istendiği iddiasıyla başlatılan operasyon genişleyerek sürüyor.

(SGK İl Müdürü Mehmet Tanrıöver)

Soruşturma kapsamında ilk etapta SGK İl Müdürü Mehmet Tanrıöver ile Özel Kalem Müdürlüğü’nde görevli R.B. gözaltına alınırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri tarafından kurumda kapsamlı inceleme başlatıldı. Müfettişlerin, geriye dönük evraklar, ihale süreçleri ve çeşitli idari işlemler üzerinde detaylı çalışma yürüttüğü öğrenildi.

(Avukat Mehmet Rıdvan Tanrıöver)

Hazırlanan raporda yer alan usulsüzlük iddiaları ve somut bulguların adli makamlara iletilmesi üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma derinleştirildi. Jandarma ekiplerince düzenlenen ikinci operasyonda 4 kişi daha gözaltına alındı.

(AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin)

AKP'Lİ VEKİLİN DAMADI

Gözaltına alınanlar arasında, SGK İl Müdürü Mehmet Tanrıöver’in oğlu, aynı zamanda AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin’in damadı olan avukat Mehmet Rıdvan Tanrıöver’in de bulunduğu bildirildi.

GEÇEN YIL EVLENMİŞTİ

Avukat Mehmet Rıdvan Tanrıöver, AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'in kızıyla geçtiğimiz yıl haziran ayında Ankara'daki Danıştay Sosyal Tesisleri'nde dünya evine girmişti.

Düğüne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP Grup Başkan Vekili ve eski Adalet Bakanı Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir, Büyükelçi Merve Kavakçı ve AKP Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu katılmıştı.