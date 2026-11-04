Aydın’ın Kuyucak ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen ve taklalar atan otomobilde bulunan 24 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti, araçtaki 5 kişi yaralandı. Yaşamını yitiren Safiye Kaymakçı’nın bir hafta sonra düğünü olduğu haberi yürekleri dağladı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kuyucak ilçesi Kurtuluş Mahallesi mevkisinde, Aydın-Denizli kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydın istikametinden Denizli yönüne doğru seyir halinde olan Y.Ö. (30) idaresindeki 09 ACD 749 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

REFÜJÜ AŞIP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Savrulan otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti ve taklalar atarak yol kenarına savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobilde yolcu konumunda bulunan 24 yaşındaki Safiye Kaymakçı’nın feci şekilde yaşamını yitirdiği belirlendi.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan araç sürücüsü Y.Ö. ile araçta bulunan yolcular H.Ö. (28), A.Ö. (6), S.D. (51) ve F.K. (53), sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

BİR HAFTA SONRA DÜĞÜNÜ VARDI

Kazanın ardından ortaya çıkan acı detay ise duyanların gözyaşlarına boğulmasına neden oldu. Feci kazada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Safiye Kaymakçı’nın evlilik hazırlığı yaptığı ve bir hafta sonra düzenlenecek düğün töreniyle dünyaevine girmeye hazırlandığı öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından talihsiz genç kızın cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.