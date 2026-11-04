Genç adamın internette paylaştığı davet kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Düğüne destek olmak isteyen insanların akın ettiği bölgede, beklenmedik bir kalabalık oluştu.

KÜÇÜK YAŞTA BABASINI KAYBETTİ

Çin'in Yunnan eyaletindeki Luowang kasabasında yaşayan 24 yaşındaki Xu Chenghong, çocuk yaşta babasını kaybetti. Annesinin yeniden evlenmesinin ardından ağabeyiyle birlikte büyüyen genç adam, yıllarca çalışarak düğünü için yaklaşık 160 bin yuan biriktirdi.

Ancak 31 Ekim'deki düğünü yaklaşırken davet edebileceği akraba ve arkadaşlarının oldukça az olduğunu fark etti. Bunun üzerine 25 Ekim'de Çin'in sosyal medya platformu Douyin üzerinden herkese açık bir düğün daveti yayımladı.

Birkaç kişinin katılmasını umduğu çağrı kısa sürede yayıldı. Çok sayıda kişi genç damada destek olmak için yola çıkarken bazıları yiyecek, ev eşyası ve düğün organizasyonu için yardım teklifinde bulundu.

20 BİN KİŞİ KASABAYA AKIN ETTİ

Düğün günü geldiğinde Xu Chenghong'un beklediğinden çok daha büyük bir kalabalık ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan davetin ardından kasabaya yaklaşık 20 bin kişinin geldiği bildirildi.

Yoğun katılım nedeniyle düğün daha geniş bir alana taşındı. Yerel yetkililer güvenlik ve trafik düzenlemeleri için harekete geçerken bölgedeki oteller doldu.

Düğününe yalnızca birkaç misafir bekleyen genç damadın hikayesi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.