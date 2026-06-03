Düğününe 3 ay kala daha iyi görünmek için botoks ve dolgun yaptıran İdil Keten, sahte uzman kurbanı oldu. Botoks yaptıran Keten'in yanlış enjeksiyon nedeniyle göz kapağı düştü.

Botoks işleminin ardından adeta hayatı kararan İdil Keten, başvurduğu sağlık kuruluşlarından, yaşadığı durumun 6 ay önce düzelmeyeceğini öğrenerek hukuk mücadelesi başlattı.

İŞLER BİR ANDA TERSİNE DÖNDÜ

Show Haber'de yer alan habere göre, 13 Mayıs'ta bir arkadaşıyla birlikte söz konusu kliniğe giden İdil Keten, botoks ve dolgu işlemlerinin ardından kısa sürede büyük yan etkiler yaşamaya başladı. Yanlış enjeksiyon nedeniyle göz kapağı düşen kadın, yanlış enjeksiyon nedeniyle şiddetli baş ağrıları çekmeye ve günde 20 saat aralıksız uyumaya başladı.

ARKADAŞI DA BENZER ŞİKAYETLER YAŞAMIŞ

Arkadaşının da benzer bir durum yaşadığını anlatan Keten'in, uzman doktorlardan aldığı "Enfeksiyon kaparsan gözün daha da düşer, iyileşmesi en az 6 ay sürer" uyarısıyla adeta dünyası başına yıkıldı.

İdil Keten, şikayet için yeniden sahte uzmanın merkezine gitmek isterken, şahsın ofisini kapattığını öğrendi. Keten, bu hale gelmesine neden olan şahıstan şikayetçi oldu.